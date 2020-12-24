24.12.2020 15:20

Подпольные склады с контрафактным "кальянным "табаком почти 1,5 миллиона гривен накрыли сотрудники СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области поставок в сеть розничной торговли контрафактного табака сомнительного качества. Об этом сообщил глава пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Вдадислав Абдула.



Фото из открытых источников

По предварительным данным следствия, местный житель устроил на территории областного центра два подпольных склада для хранения табака для кальянов неизвестного происхождения. Контрафактный товар делец сбывал без марок акцизного сбора владельцам торговых точек, а также реализовывал в развлекательных заведений региона.

В месяц фигурант реализовывал «продукции» более чем на миллион гривен.

Во время обысков на складах правоохранители обнаружили почти 600 килограммов табака.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 1,5 миллиона гривен.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Новобаварский отделом Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2.