Главная Новости Криминал и происшествия Подпольные склады с контрафактным "кальянным "табаком почти 1,5 миллиона гривен накрыли сотрудники СБУ
24.12.2020  15:20   

Подпольные склады с контрафактным "кальянным "табаком почти 1,5 миллиона гривен накрыли сотрудники СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области поставок в сеть розничной торговли контрафактного табака сомнительного качества. Об этом сообщил глава пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Вдадислав Абдула.


Фото из открытых источников
По предварительным данным следствия, местный житель устроил на территории областного центра два подпольных склада для хранения табака для кальянов неизвестного происхождения. Контрафактный товар делец сбывал без марок акцизного сбора владельцам торговых точек, а также реализовывал в развлекательных заведений региона.
 
В месяц фигурант реализовывал «продукции» более чем на миллион гривен.
 
Во время обысков на складах правоохранители обнаружили почти 600 килограммов табака.
 
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 1,5 миллиона гривен.
 
 
 
Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Новобаварский отделом Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2.
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, контрафакт, табак, кальян, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия Финансировали международных террористов. В Харькове разоблачили выходцев из Сирии - СБУ 04.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Сотрудник СБУ вымогал у наркозависимых деньги - ГБР 03.12 Криминал и происшествия ФОТО: Погорел на взятке прокурору. В Харькове задержан один из руководителей гослаборатории (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 