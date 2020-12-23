23.12.2020 14:49

Украл бюджетные деньги, нажившись на ремонте детского сада - Прокуратура

Ушлому дельцу сообщили о подозрении.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, досудебным расследованием установлено, что осенью 2019 года между управлением образования администрации Слободского района Харьковского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью заключены два договора подряда.

Согласно указанных договоров, ООО обязуется выполнить капитальный ремонт одного из коммунальных учреждений дошкольного образования - ясли-садик.

Директор ООО, достоверно зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы.

В актах приема он завысил объемы выполненных работ и таким образом завладел бюджетными средствами на сумму почти 80 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.