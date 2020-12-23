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23.12.2020  14:49   

Украл бюджетные деньги, нажившись на ремонте детского сада - Прокуратура

Ушлому дельцу сообщили о подозрении.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко, досудебным расследованием установлено, что осенью 2019 года между управлением образования администрации Слободского района Харьковского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью заключены два договора подряда. 
 
Согласно указанных договоров, ООО обязуется выполнить капитальный ремонт одного из коммунальных учреждений дошкольного образования - ясли-садик.
 
Директор ООО, достоверно зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. 
 
В актах приема он завысил объемы выполненных работ и таким образом завладел бюджетными средствами на сумму почти 80 тыс.  грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков, кража
 
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