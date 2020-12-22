22.12.2020 13:20

Гибель 33-летнего мужчины и его 12 летней дочери - военнослужащий предстанет перед судом за смертельное ДТП - ГБР

Следователи ТУ ГБР в г. Полтаве завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению военнослужащего одной из частей Национальной гвардии Украины.



ГБР

Следствием установлено, что 20 июля 2020 нацгвардеец, управляя автомобилем ЗИЛ-131 в колонне военной техники, на 232 километре автодороги «Харьков-Симферополь" не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos».

В результате ДТП 33-летний водитель легковушки и его 12-летняя дочь от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трое пассажиров автомобиля «Daewoo Lanos» получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Днепровского гарнизона.