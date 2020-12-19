19.12.2020 08:40

Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также сбыта особо опасного психотропного вещества.



Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура



Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, безработный житель Балаклеи решил зарабатывать на жизнь сбытом опасного психотропного вещества «PVP. С этой целью в неустановленном месте он приобрел указанную вещество, которое расфасовал дома, и сделал так называемые «закладки» с целью дальнейшего сбыта.

Кроме того, в ходе досудебного расследования при обыске по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции найдено и изъято наркотическое средство - каннабис, который наркоторговец хранил для собственных нужд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.