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19.12.2020  08:40   

Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также сбыта особо опасного психотропного вещества.


Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, безработный житель Балаклеи решил зарабатывать на жизнь сбытом опасного психотропного вещества «PVP. С этой целью в неустановленном месте он приобрел указанную вещество, которое расфасовал дома, и сделал так называемые «закладки» с целью дальнейшего сбыта.
 
Кроме того, в ходе досудебного расследования при обыске по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции найдено и изъято наркотическое средство - каннабис, который наркоторговец хранил для собственных нужд.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  каннабис, наркотики, прокуратура
 
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