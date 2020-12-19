Очередного наркобарыгу будут судить на Харьковщине - Прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также сбыта особо опасного психотропного вещества.
День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком.
Перед новым витком похолодания погода на выходных будет теплой и малоснежной.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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