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18.12.2020  15:31   

Сын забил до смерти своего отца. Мужчине "светит" до 15 лет за решеткой - ГУНП

В ходе ссоры 33-летний житель города Лозовая забил отца насмерть.


hk.npu.gov.ua
Информация о том, что в квартире обнаружено тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями, поступила в Лозовской отдела полиции 17 декабря, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.
 
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 55-летний мужчина проживал по указанному адресу вместе со своим 33-летним сыном. Накануне между ними возникла ссора, во время которой мужчина забил отца насмерть. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, лозовая, сын убил отца
 
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