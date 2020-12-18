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18.12.2020  15:08   

ВИДЕО: В Харькове спасатели тушили огонь на энергетическом предприятии - ГСЧС

18 декабря спасатели Основянского района выезжали на тушение огня на территории обособленного подразделения «Северная электроэнергетическая система» ПАО «Национальная энергетическая компания« Укрэнерго» расположенной по ул. Кооперативная, 12/14.


kh.dsns.gov.ua
Спасатели Основянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области приняли участие в проведении объектовой тренировки.
 
По легенде учений состоялось возгорание в гаражном боксе на территории предприятия. Сотрудники предприятия сразу вызвали Службы спасения и приняли меры по предотвращению распространения огня, используя первичные средства пожаротушения.
 
По прибытию спасателей ГСЧС было проведено оперативное развертывание и звеном газодымозащитной службы подано на тушение мнимой пожара ствол «PROTEK-366». Также были отработаны мероприятия по эвакуации материальных ценностей из ячейки пожара.
 
В конце учений спасатели проверили состояние системы наружного противопожарного водоснабжения и предоставили рекомендации персонала объекта о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, мчс, пожар, учения, укрэнерго
 
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