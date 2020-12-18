18.12.2020 09:42

ВИДЕО, ФОТО: В промзоне горело здание продовольственного склада – ГСЧС

Спасатели потушили пожар в помещении кладовщика, не дав распространиться огню на склад



//kh.dsns.gov.ua

17 декабря в 18:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на третьем этаже 5-этажного административно-хозяйственного здания по пер. Унецкого, 1А.



К месту происшествия по повышенному номеру вызова прибыли сразу 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и автомобиль первой помощи.

На момент прибытия пожарных в помещении кладовщика горела оргтехника и мебель на площади 30 кв.м. Данное помещение находилось в объеме складского помещения, где хранилась продукция питания.



Оценив ситуацию, руководитель тушения пожара запросил дополнительно еще 2 пожарные автоцистерны. Для поиска людей были сформированы 6 звеньев газодымозащитников. К счастью все работники предприятия успели вовремя самостоятельно покинуть опасную зону. На тушение огня подали 1 пожарный ствол.



В 18:50 спасатели локализовали пожар в пределах помещения кладовщика, не дав ей перекинуться на склад. В 19:50 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.