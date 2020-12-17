Предложил выпить, избил и отобрал телефон: копы задержали криминального собутыльника – ГУНП

Злоумышленником оказался 18-летний харьковчанин.
16 декабря в 16:25 в полицию поступила информация о том, что возле станции метро «Индустриальная» неизвестный нанес телесные повреждения мужчине и отобрал у него мобильный телефон.
За несколько часов работники Индустриального отдела полиции задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 18-летний житель района.
Как выяснили полицейские, в тот день парень попросил 35-летнего незнакомца купить алкоголь, после чего предложил ему выпить вместе с ним. В ходе распития спиртного злоумышленник увидел у нового знакомого телефон и решил его забрать.
В настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.
Правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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