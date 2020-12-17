17.12.2020 12:49

Предложил выпить, избил и отобрал телефон: копы задержали криминального собутыльника – ГУНП

Злоумышленником оказался 18-летний харьковчанин.



// hk.npu.gov.ua

16 декабря в 16:25 в полицию поступила информация о том, что возле станции метро «Индустриальная» неизвестный нанес телесные повреждения мужчине и отобрал у него мобильный телефон.



За несколько часов работники Индустриального отдела полиции задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 18-летний житель района.

Как выяснили полицейские, в тот день парень попросил 35-летнего незнакомца купить алкоголь, после чего предложил ему выпить вместе с ним. В ходе распития спиртного злоумышленник увидел у нового знакомого телефон и решил его забрать.



В настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.



Правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.