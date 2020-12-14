14.12.2020 16:00

В Лозовой подожгли частный дом. К счастью хозяев не было дома - ГСЧС

В Лозовой произошел пожар в частном домовладении. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.



ГСЧС

Сообщение о происшествии в Службу спасения «101» поступило 13 декабря в 12:01.

На место пожара было направлено отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что горят домашние вещи и деревянное перекрытие крыши в жилом доме на площади 15 кв.м.

К счастью людей внутри дома не было.

Пожарные локализовали огонь в 12:26 и полностью ликвидировали его в 13:17.

По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника огня.