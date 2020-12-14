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14.12.2020  16:00   

В Лозовой подожгли частный дом. К счастью хозяев не было дома - ГСЧС

В Лозовой произошел пожар в частном домовладении. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.


ГСЧС
Сообщение о происшествии в Службу спасения «101» поступило 13 декабря в 12:01. 
 
На место пожара было направлено отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что горят домашние вещи и деревянное перекрытие крыши в жилом доме на площади 15 кв.м.
 
К счастью людей внутри дома не было.
 
Пожарные локализовали огонь в 12:26 и полностью ликвидировали его в 13:17.
 
По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника огня.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, котел, лозовая, поджог
 
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