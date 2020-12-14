14.12.2020 13:37

ФОТО: Убийца скрывался в реабилитационном центре – ГУ НП

Оперативники Харьковщины разоблачили рецидивиста в совершении убийства жителя области.



// hk.npu.gov.ua

В сентябре 2020 года в полицию Змиевского района обратилась 45-летняя жительница пгт Покотиловка. Она заявила, что нашла мертвым своего бывшего мужа по месту его проживания в собственном доме в селе Артюховка.



Во время работы на месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины на диване, покрытое одеялом. Эксперты зафиксировали факт насильственной смерти потерпевшего. Работники следственно-оперативной группы изъяли вещественные доказательства и предполагаемое орудие убийства.



Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 50-летнего жителя Змиевского района стала открытая черепно-мозговая травма, которая могла быть вызвана в результате неоднократных ударов найденным при осмотре места происшествия чугунным котлом с пятнами крови.



Следователи Змиевского отдела полиции розпочализа данному факту досудебное расследование и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



На орудии убийства эксперты обнаружили следы ДНК неизвестного мужчины, который в момент убийства, вероятно, находился по месту жительства потерпевшего. Также оперативники зафиксировали факт поступления нескольких десятков телефонных звонков на номер бывшей жены убитого с незнакомого мобильного телефона.



Проанализировав все полученные данные, сотрудники уголовного розыска продолжили устанавливать личность мужчины, возможно, причастного к совершению тяжкого преступления. Они выяснили, что в начале июля пострадавший направлялся в нескольких автобусах из Харькова в Артюховку с неустановленным мужчиной. Оба вышли на одной остановке. Благодаря проведенным мероприятиям полицейские оперативным путем установили личность попутчика. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый житель Змиевского района.



В дальнейшем следователи собрали неопровержимые доказательства причастности указанного мужчины к убийству человека. 14 декабря харьковские полицейские задержали злоумышленника в Днепропетровской области в одном из реабилитационных центров.



Как установили следователи, в начале июля задержанный вместе с потерпевшим приехали из Харькова в Артюховку. Житель Змиевского района пригласил злоумышленника к себе в гости. Там между ними произошел конфликт из-за неприязненных отношений. В результате задержанный нанес владельцу квартиры несколько ударов металлическим котлом по голове и скрылся с места происшествия.



В настоящее время следствием решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.



