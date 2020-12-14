Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове автовладельца "наказали" необычным способом за неправильную парковку - Соцсети
14.12.2020  12:38   

ВИДЕО: В Харькове автовладельца "наказали" необычным способом за неправильную парковку - Соцсети

В телеграм-канале ХС|Харьков опубликовали видео с местью прохожих автовладельцу за неправильную парковку.


Соцсети

Как передают очевидцы, автолюбителя на улице Тюринской "наказали" необычным способом за неправильную парковку. 

Его автомобиль Renault Megane обмотали пленкой, оставив на капоте мусор.

При этом комментаторы под данным постом удивляются еще такой "гуманности" предупреждения и просят "сказать спасибо что не кислота и колеса на месте"

Тэги:  авто, парковка, курьез, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: На Холодной горе активизировались "автосканеристы", ворующие личные вещи харьковчан - Очевидцы 10.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Ночью на Салтовке сгорел автомобиль – Telegram 09.12 Криминал и происшествия ФОТО: Средь бела дня в гараже на Журавлевке сгорел автомобиль – ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 