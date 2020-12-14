14.12.2020 12:38

ВИДЕО: В Харькове автовладельца "наказали" необычным способом за неправильную парковку - Соцсети

В телеграм-канале ХС|Харьков опубликовали видео с местью прохожих автовладельцу за неправильную парковку.



Соцсети

Как передают очевидцы, автолюбителя на улице Тюринской "наказали" необычным способом за неправильную парковку.

Его автомобиль Renault Megane обмотали пленкой, оставив на капоте мусор.

При этом комментаторы под данным постом удивляются еще такой "гуманности" предупреждения и просят "сказать спасибо что не кислота и колеса на месте"