ВИДЕО: В Харькове автовладельца "наказали" необычным способом за неправильную парковку - Соцсети

В телеграм-канале ХС|Харьков опубликовали видео с местью прохожих автовладельцу за неправильную парковку.
Как передают очевидцы, автолюбителя на улице Тюринской "наказали" необычным способом за неправильную парковку.
Его автомобиль Renault Megane обмотали пленкой, оставив на капоте мусор.
При этом комментаторы под данным постом удивляются еще такой "гуманности" предупреждения и просят "сказать спасибо что не кислота и колеса на месте"
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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