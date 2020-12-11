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11.12.2020  11:22   

Инсценировал нападение на себя и кражу крупной суммы денег. Экспедитор предстанет перед судом - ГУНП

28-летний экспедитор через трудное материальное положение вступил в сговор со своим 40-летним знакомым и инсценировал нападение на себя с целью получения половины похищенных денег.


hk.npu.gov.ua
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.
 
5 декабря около 23:20 к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на автозаправке по улице Чувашской из салона его автомобиля была украдена большая сумма денег.
 
Сообщается, что неизвестный открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля, забрызгал из баллончика экспедитора и забрал из салона автомобиля сумку с денежными средствами в сумме более 237 000 гривен, принадлежащих частному предпринимателю. После содеянного мужчина скрылся.
 
В ходе проверки полицейские установили, что нападение инсценировано.
 
10 декабря 28-летнему экспедитору и его 40-летнему знакомому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, полиция, харьков, деньги, инсценировка
 
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