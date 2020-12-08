ФОТО: Минирование судов на Небесной Сотни. Взрывотехники не обнаружили взрывчатых веществ - ГУНП

Эксперты осмотрели 16000 кв. метров помещений и 4500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 278 граждан. Никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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