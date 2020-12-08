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08.12.2020  14:30   

ФОТО: Минирование судов на Небесной Сотни. Взрывотехники не обнаружили взрывчатых веществ - ГУНП

Эксперты осмотрели 16000 кв. метров помещений и 4500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 278 граждан. Никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.


ГУНП
Напомним, что 08 декабря в 11:54 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  минирование, харьков, взрывотехники, суд
 
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