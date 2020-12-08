08.12.2020 14:30

ФОТО: Минирование судов на Небесной Сотни. Взрывотехники не обнаружили взрывчатых веществ - ГУНП

Эксперты осмотрели 16000 кв. метров помещений и 4500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 278 граждан. Никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.



ГУНП

Напомним, что 08 декабря в 11:54 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни.

На место выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.