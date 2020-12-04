Пьяный водитель предлагал патрульным взятку (Патрульная полиция)

Харьковские патрульные зафиксировали факт неправомерной выгоды.
Утром 4 декабря за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили на улице Клочковской автомобиль марки Opel.
Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Нарушителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 2000 гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу водитель не реагировал, поэтому его задержали и вызвали следственно-оперативную группу.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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