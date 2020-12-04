04.12.2020 10:23

Пьяный водитель предлагал патрульным взятку (Патрульная полиция)

Харьковские патрульные зафиксировали факт неправомерной выгоды.



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Утром 4 декабря за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили на улице Клочковской автомобиль марки Opel.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 2000 гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу водитель не реагировал, поэтому его задержали и вызвали следственно-оперативную группу.