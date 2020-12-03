Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Гордость немецкого автопрома въехала в ремонтную машину (Telegram)
03.12.2020  20:05   

ВИДЕО: Гордость немецкого автопрома въехала в ремонтную машину (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Новгородской ДТП.

Здесь водитель на BMW торпедировал ремонтный фургон Водоканала/

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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