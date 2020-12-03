03.12.2020 19:32

Сгорел сарай, но спасли хату: под Харьковом ликвидирован пожар (ГСЧС)

Спасатели оперативно ликвидировали пожар хозяйственной постройки.



//kh.dsns.gov.ua

3 декабря 2020 года в 12:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, який произошел на территории частного домовладения по адресу: Дергачевский район, с. Безруки, ул. Шевченко, 137.

К месту происшествия было направлено 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия хозяйственной постройки. Площадь пожара составила около 70 кв.м.

В 13:20 пожар был локализован, а в 14:30 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших имеется.