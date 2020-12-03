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03.12.2020  19:32   

Сгорел сарай, но спасли хату: под Харьковом ликвидирован пожар (ГСЧС)

Спасатели оперативно ликвидировали пожар хозяйственной постройки.


//kh.dsns.gov.ua
3 декабря 2020 года в 12:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, який произошел на территории частного домовладения по адресу: Дергачевский район, с.  Безруки, ул.  Шевченко, 137.
 
К месту происшествия было направлено 2 отделения службы спасения на автоцистернах.  На момент прибытия пожарных было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия хозяйственной постройки.  Площадь пожара составила около 70 кв.м.
 
В 13:20 пожар был локализован, а в 14:30 полностью ликвидирован.  Причина и ущерб устанавливаются.  Жертв и пострадавших имеется.
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сгорел сарай, харьков, дергачи
 
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