Внимание! Ушла в супермаркет и пропала девушка (Facebook)

Почти две недели не могут найти 23-летнюю Анфису Радченко.
Как сообщает ГУ Нацполиции, Купянским райотделом разыскивается пропавшая 18 ноября 2020 года Анфиса Радченко.
У пропавшей - проблемы зрением.
Полиция разместила в соцсетях ориентировку с описанием девушки.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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