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03.12.2020  16:49   

Внимание! Ушла в супермаркет и пропала девушка (Facebook)

Почти две недели не могут найти 23-летнюю Анфису Радченко.


//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, Купянским райотделом разыскивается пропавшая 18 ноября 2020 года Анфиса Радченко.

У пропавшей - проблемы  зрением.

Полиция разместила в соцсетях ориентировку с описанием девушки.

 

Тэги:  пропала девушка, розыск, харьков
 
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