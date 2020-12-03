03.12.2020 09:25

ФОТО: Под Харьковом сгорел сарай с домашней птицей (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар, во время которого сгорело более 80 голов домашней птицы.



//kh.dsns.gov.ua

3 декабря в 3:58 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Рассвет Чугуевского района.



Когда 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС прибыли на вызов, горели деревянные конструкции хозяйственной постройки. Кроме того, пламя перекинулось на пристройку нежилого дома. Общая площадь пожара составила около 90 кв.м.

В хозяйственной постройке, где произошел пожар, было более 80 голов домашней птицы: гуси, утки, куры и цыплята. Вся птица сгорела в огне.



В 5:15 состоялась локализация огня, а в 7:25 - полная ликвидация.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Причина возникновения пожара устанавливается.