ФОТО: Под Харьковом сгорел сарай с домашней птицей (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар, во время которого сгорело более 80 голов домашней птицы.
3 декабря в 3:58 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Рассвет Чугуевского района.
Когда 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС прибыли на вызов, горели деревянные конструкции хозяйственной постройки. Кроме того, пламя перекинулось на пристройку нежилого дома. Общая площадь пожара составила около 90 кв.м.
В хозяйственной постройке, где произошел пожар, было более 80 голов домашней птицы: гуси, утки, куры и цыплята. Вся птица сгорела в огне.
В 5:15 состоялась локализация огня, а в 7:25 - полная ликвидация.
Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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