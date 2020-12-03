ФОТО: Утреннее ДТП перегородило дорогу трамваям (Тelegram)

Сегодня не повезло жителям Старой Салтовки.
Утром 3 декабря на площади Защитников Украины строизошло ДТП.
О происшествии сообщили очевидцы.
«ДТП на Защитников Украины, трамваи в строну Конного рынка стоят», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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