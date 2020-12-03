Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Утреннее ДТП перегородило дорогу трамваям (Тelegram)
03.12.2020  09:12   

ФОТО: Утреннее ДТП перегородило дорогу трамваям (Тelegram)

Сегодня не повезло жителям Старой Салтовки.


// Telegram

Утром 3 декабря на площади Защитников Украины строизошло ДТП.

О происшествии сообщили очевидцы.

«ДТП на Защитников Украины, трамваи в строну Конного рынка стоят», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ

Тэги:  дтп, харьков
 
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