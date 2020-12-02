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02.12.2020  18:59   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП, в котором пострадал малыш и трое взрослых (Нацполиция)

Авария произошла 24 ноября 2020 года на Гольдберговской улице.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 ноября 2020 года около 11:00 в районе дома № 78 по улице Гольдберговской произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Passat.,
 
В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и двое пассажиров автомобиля Daewoo Lanos - женщина и 4-летний мальчик.
 
В настоящее время отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г .. Харьков, ул.  Маяковского, 22, к следователю - старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков
 
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