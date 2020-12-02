02.12.2020 18:59

Внимание! Розыск очевидцев ДТП, в котором пострадал малыш и трое взрослых (Нацполиция)

Авария произошла 24 ноября 2020 года на Гольдберговской улице.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 ноября 2020 года около 11:00 в районе дома № 78 по улице Гольдберговской произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Passat.,

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств и двое пассажиров автомобиля Daewoo Lanos - женщина и 4-летний мальчик.

В настоящее время отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г .. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю - старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.