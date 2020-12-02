Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО, ВИДЕО: В Харькове накрыли банду "закладчиков", оборот продаж которых составлял до 10 кг наркотиков (ГУНП)
02.12.2020  15:10   

ФОТО, ВИДЕО: В Харькове накрыли банду "закладчиков", оборот продаж которых составлял до 10 кг наркотиков (ГУНП)

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и полицейскими Харьковщины разоблачили преступную группировку в торговле наркотическими и психотропными веществами в сети Интернет.


ГУНП
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, злоумышленники через Интернет продавали психотропные и наркотические вещества. Деньги от покупателей получали на электронные кошельки, а товар распространяли методом так называемых «закладок». В ходе обысков полицейские изъяли психотропы более чем на 4 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
 
Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин.
 
Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом «закладок».
 
Установлено, что злоумышленники закупали «оптовые» партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 килограммов в месяц.
 
Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюта Bitcoin и обналичивающей в пунктах обмена валют.
 
Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.
 
В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы особенно опасным психотропным веществом PVP, и пол килограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 4 миллионов гривен.
 
Также изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.
 
В проведении обысков было задействовано спецподразделение «КОРД» и бойцов полка полиции особого назначения.
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
 
Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.
 

Тэги:  киберполиция, наркотики, закладки, психотропы
 
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