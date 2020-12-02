02.12.2020 15:10

ФОТО, ВИДЕО: В Харькове накрыли банду "закладчиков", оборот продаж которых составлял до 10 кг наркотиков (ГУНП)

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и полицейскими Харьковщины разоблачили преступную группировку в торговле наркотическими и психотропными веществами в сети Интернет.



ГУНП

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, злоумышленники через Интернет продавали психотропные и наркотические вещества. Деньги от покупателей получали на электронные кошельки, а товар распространяли методом так называемых «закладок». В ходе обысков полицейские изъяли психотропы более чем на 4 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин.

Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом «закладок».

Установлено, что злоумышленники закупали «оптовые» партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 килограммов в месяц.

Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюта Bitcoin и обналичивающей в пунктах обмена валют.

Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.

В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы особенно опасным психотропным веществом PVP, и пол килограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 4 миллионов гривен.

Также изъята компьютерная техника, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

В проведении обысков было задействовано спецподразделение «КОРД» и бойцов полка полиции особого назначения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.