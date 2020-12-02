ВИДЕО: Пожар на Новгородской – из частного двора вырываются клубы дыма (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 2 декабря Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 декабря (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.