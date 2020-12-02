Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Пожар на Новгородской – из частного двора вырываются клубы дыма (Telegram)
02.12.2020  11:07   

ВИДЕО: Пожар на Новгородской – из частного двора вырываются клубы дыма (Telegram)

Утром 2 декабря вспыхнул пожар в жилом доме на улице Новгородской.


// Telegram

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в телеграмм-канале.

На тушение выезжали 5 экипадей пожарных.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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