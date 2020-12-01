01.12.2020 19:44

Внимание! Разыскивается грабитель (ГУНП)

Полиция разыскивает злоумышленника за совершение разбойного нападения на аптеку на Харьковщине.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Первомайским райотделом устанавливается личность неизвестного, который 25 ноября 2020 года около 19:30 в помещении аптеки на 1/2 микрорайоне в городе Первомайский ударил провизора по голове, завладел пакетом с лекарственными препаратами и деньгами в сумме около 350 гривен и скрылся в неизвестном направлении.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Приметы нападавшего: рост около 165-170 см, среднего телосложения, сутулый. Был одет в светло-бежевую куртку, серую зимнюю вязаную шапку с узором елочки, черные брюки.

Полиция обращается к гражданам, которые в период времени с 19:15 до 19:45 находились в районе 1/2 микрорайона вблизи дома 27 или двигались мимо этого дома на автомобиле с видеорегистратором.

Очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: 050-867-11-81, 050-045-57-42, дежурная часть Первомайского ОП 066-834-05-82 или 102.