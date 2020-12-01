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01.12.2020  19:44   

Внимание! Разыскивается грабитель (ГУНП)

Полиция разыскивает злоумышленника за совершение разбойного нападения на аптеку на Харьковщине.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Первомайским райотделом устанавливается личность неизвестного, который 25 ноября 2020 года около 19:30 в помещении аптеки на 1/2 микрорайоне в городе Первомайский ударил провизора по голове, завладел пакетом с лекарственными препаратами и деньгами в сумме около 350 гривен и скрылся в неизвестном направлении.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Приметы нападавшего: рост около 165-170 см, среднего телосложения, сутулый. Был одет в светло-бежевую куртку, серую зимнюю вязаную шапку с узором елочки, черные брюки.
 
Полиция обращается к гражданам, которые в период времени с 19:15 до 19:45 находились в районе 1/2 микрорайона вблизи дома 27 или двигались мимо этого дома на автомобиле с видеорегистратором.
 
Очевидцев происшествия просим обращаться по телефонам: 050-867-11-81, 050-045-57-42, дежурная часть Первомайского ОП 066-834-05-82 или 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, розыск, харьков, налет
 
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