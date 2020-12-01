01.12.2020 16:17

Полумиллионные хищения на ЮЖД: что сообщила полиция

В Харькове следователи направили в суд обвинительный акт по факту присвоения имущества в крупных размерах.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, должностное лицо по предварительному сговору с группой лиц завладело топливом на общую сумму более чем 400 тысяч гривен.

За совершение преступления 56-летнему мужчине сообщено о подозрении.

Следователями отдела Основянского полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 проводилось досудебное расследование уголовного производства, открытого 31 марта 2020 года по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что служебные лица производственного подразделения регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» составляли недостоверные официальные документы в период с 01.11.2019 по 31.03.2020.

В результате они присвоили более 13 тысяч литров бензина марки А-95, А-92 и 10 тысяч литров газа, который получали для заправки легковых автомобилей на общую сумму более чем 400 тысяч гривен.

16 октября 2020 года 56-летнему старшему электромеханику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

30 ноября уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.