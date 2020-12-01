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01.12.2020  13:16   

Железнодорожник попался на хищении топлива в особо крупных размерах (Прокуратура)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупном размере


Фото из открытых источников
В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2019 по март 2020 года, составляя недостоверные официальные документы, он завладел имуществом одного из производственных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця », а именно бензином  более 13 200 литров и сжиженным нефтяным газом - более 10 000 литров. Общая стоимость хищения составляет более 400 тыс. грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  укрзаліцниця, хищение топлива, прокуратура, харьков
 
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