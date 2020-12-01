Железнодорожник попался на хищении топлива в особо крупных размерах (Прокуратура)

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То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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