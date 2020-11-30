ФОТО: На Немышле квадроцикл решил стать велосипедом и заехал под фуру (Соцсети)

Авария произошла вечером 29 ноября на перекрестке Тракторостроителей и Немышлянской.
Пострадавших в аварии нет.
По словам очевидцев, мужчина на квадроцикле бьл пьян и, по его словам, решил проехать по пешеходному переходу, как велосипед.
Официальная информация уточняется.
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