Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Перебегала дорогу в неустановленном месте – оказалась в неотложке (ГУ НП)
27.11.2020  11:39   

ВИДЕО: Перебегала дорогу в неустановленном месте – оказалась в неотложке (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Циркунах, в котором пострадала женщина-пешеход


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Сообщение об аварии поступило в Липецкое отделение полиции 26 ноября около 20:00.

Установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Ravon R4» совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

С травмами пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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