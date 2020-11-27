27.11.2020 11:39

ВИДЕО: Перебегала дорогу в неустановленном месте – оказалась в неотложке (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Циркунах, в котором пострадала женщина-пешеход



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Сообщение об аварии поступило в Липецкое отделение полиции 26 ноября около 20:00.



Установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Ravon R4» совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

С травмами пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.



Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.