ВИДЕО: Перебегала дорогу в неустановленном месте – оказалась в неотложке (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Циркунах, в котором пострадала женщина-пешеход
Сообщение об аварии поступило в Липецкое отделение полиции 26 ноября около 20:00.
Установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Ravon R4» совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
С травмами пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажность:
давление:
ветер: