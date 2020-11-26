ДТП: грузовик и фуру разнесло по обе стороны магистрали (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на проспекте Гагарина - ДТП.
Магистраль не поделили грузовик Renault и фура Газель.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Образовалась конкретная пробка.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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