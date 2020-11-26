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26.11.2020  17:19   

ДТП: грузовик и фуру разнесло по обе стороны магистрали (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на проспекте Гагарина - ДТП.

Магистраль не поделили грузовик Renault и фура Газель.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Образовалась конкретная пробка.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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