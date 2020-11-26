26.11.2020 12:05

Падение женщины на рельсы метро: скорая рассказала о суициде, полиция выясняет подробности (РЕДПОСТ)

Женщина, которая прыгнула под поезд, живая, без видимых телесных повреждений. На платформу ее вытащили водитель поезда и дежурный полицейский.



// Telegram

26 ноября около 11:00 на станции метро «Ботанический сад» женщина прыгнула с платформы на рельсы под поезд, который двигался от станции метро «23 Августа».



Напряжение с контактного рельса было отключено с 10:53 до 11:02. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу. 29-летняя женщина находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Информация внесена в Единый учет отдела полиции в метрополитене. Все обстоятельства происшествия происшествия устанавливаются.



В то же время директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал Суспільному, что на вызов в метро приезжала психиатрическая бригада скорой.



"Там есть суицидальная попытка, действительно. Как уже выяснили, это следствие ссоры с молодым человеком", - сказал Забашта.



По его данным, женщине 29 лет. С ушибами головы ее забрали в больницу неотложной помощи.