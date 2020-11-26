Падение женщины на рельсы метро: скорая рассказала о суициде, полиция выясняет подробности (РЕДПОСТ)

Женщина, которая прыгнула под поезд, живая, без видимых телесных повреждений. На платформу ее вытащили водитель поезда и дежурный полицейский.
26 ноября около 11:00 на станции метро «Ботанический сад» женщина прыгнула с платформы на рельсы под поезд, который двигался от станции метро «23 Августа».
Напряжение с контактного рельса было отключено с 10:53 до 11:02. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу. 29-летняя женщина находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Информация внесена в Единый учет отдела полиции в метрополитене. Все обстоятельства происшествия происшествия устанавливаются.
В то же время директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал Суспільному, что на вызов в метро приезжала психиатрическая бригада скорой.
"Там есть суицидальная попытка, действительно. Как уже выяснили, это следствие ссоры с молодым человеком", - сказал Забашта.
По его данным, женщине 29 лет. С ушибами головы ее забрали в больницу неотложной помощи.
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