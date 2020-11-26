ФОТО: ДТП на Жилярди: автомобиль с отказавшими тормозами зацепил четыре машины (Патрульная полиция)

25 ноября около шести часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Жилярди, 95.
Участниками ДТП стали автомобили: Иж, Land Rover, Toyota, Land Rover и Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водитель автомобиля Иж патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 и п.2.3 б ПДД Украины.
Очевидцы расказывают, что у Иж на самом веру спуска отказали тормоза. По словам водителя, он предпринимал все меры, что бы остановить машину, но высокая плотность в это время и мокрая брусчатка не дали этого сделать.
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
влажность:
давление:
ветер: