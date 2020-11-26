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26.11.2020  09:17   

ФОТО: ДТП на Жилярди: автомобиль с отказавшими тормозами зацепил четыре машины (Патрульная полиция)

25 ноября около шести часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Жилярди, 95.


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Участниками ДТП стали автомобили: Иж, Land Rover, Toyota, Land Rover и Nissan.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водитель автомобиля Иж патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 и п.2.3 б ПДД Украины.

Очевидцы расказывают, что у Иж на самом веру спуска отказали тормоза. По словам водителя, он предпринимал все меры, что бы остановить машину, но высокая плотность в это время и мокрая брусчатка не дали этого сделать.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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