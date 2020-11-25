25.11.2020 16:38

Ударили кирпичом по лицу: копы ищут хулиганов (ГУНП)

Злоумышленники напали на 33-летнего мужчину и скрылись.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, инфрмация о происшествии поступила в Киевский райотдел 24 ноября 2020 года около 20:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.

Жена пострадавшего рассказала, что когда они возвращались домой, двое неизвестных внезапно напали на ее мужа и нанесли ему несколько ударов кирпичом по лицу.

Нападавшие убежали в сторону жилых домов.

С травмами пострадавшего доставили в больницу.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также свидетелей и очевидцев происшествия.