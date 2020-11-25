Главная Новости Криминал и происшествия Ударили кирпичом по лицу: копы ищут хулиганов (ГУНП)
25.11.2020  16:38   

Ударили кирпичом по лицу: копы ищут хулиганов (ГУНП)

Злоумышленники напали на 33-летнего мужчину и скрылись.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, инфрмация о происшествии поступила в Киевский райотдел 24 ноября 2020 года около 20:00.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела.
 
Жена пострадавшего рассказала, что когда они возвращались домой, двое неизвестных внезапно напали на ее мужа и нанесли ему несколько ударов кирпичом по лицу.
 
Нападавшие убежали в сторону жилых домов.
 
С травмами пострадавшего доставили в больницу.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также свидетелей и очевидцев происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, ударили кирпичом, харьков
 
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