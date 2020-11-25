ФОТО: В квартире наркоторговца изъяли амфетамин на сумму около 250 000 гривен (ГУНП)

Санкционированный обыск проводился по месту жительства злоумышленника, который распространял наркотики на территории Московского района.
В начале мая текущего года в Московский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что житель города Киева занимается распространением наркотиков на территории района.
Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний киевлянин.
24 ноября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника, в ходе которого обнаружили и изъяли 500 граммов готовой наркотического вещества «амфетамин» и 650 граммов прекурсоров для изготовления наркосредств.
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, проводятся следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других лиц к незаконной деятельности, связанной со сбытом психотропных веществ.
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