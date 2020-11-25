Последствия ДТП в центре устраняли бойцы ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Киевском районе Харькова.
24 ноября в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Каразина, 4
Там столкнулись автомобили «Toyota RAV4», «Mercedes Vito» и «SsangYong Kyron».
Прибывшие к месту, где произошло ДТП, спасатели перекрыли вентиль газового баллона на автомобиле SsangYong и дежурили на месте происшествия во избежание возгорания поврежденной топливной системы транспортного средства.
Обстоятельства и последствия ДТП выясняют правоохранительные органы.
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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