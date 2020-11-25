25.11.2020 12:13

Последствия ДТП в центре устраняли бойцы ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Киевском районе Харькова.



//kh.dsns.gov.ua

24 ноября в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Каразина, 4



Там столкнулись автомобили «Toyota RAV4», «Mercedes Vito» и «SsangYong Kyron».

Прибывшие к месту, где произошло ДТП, спасатели перекрыли вентиль газового баллона на автомобиле SsangYong и дежурили на месте происшествия во избежание возгорания поврежденной топливной системы транспортного средства.



Обстоятельства и последствия ДТП выясняют правоохранительные органы.