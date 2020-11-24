24.11.2020 19:39

Присвоили и растратили 150 тысяч: чиновников будут судить (Прокуратура)

Обвинительный акт направлен в суд.



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По данным следствия, между двумя государственными учреждениями заключен договор о закупке услуг по проведению лабораторных исследований.

Достоверно зная, что услуги по проведению лабораторных исследований проведено не в полном объеме, директор одного госучреждения внесла заведомо ложные сведения в акт выполненных работ.

В свою очередь, руководителем другой ГУ подписан указанный документ.

В дальнейшем на основании указанного акта выполненных работ безосновательно перечислены денежные средства на счет первой госучреждения.

Таким образом были растрачны почти 150 тыс. грн.

Кроме того, во время досудебного расследования прокурором предъявлен гражданский иск на указанную сумму.

Досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в Харьковской области.

Санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.