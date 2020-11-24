24.11.2020 13:19

ФОТО: Полицейские изъяли наркорастения у жителя Харьковщины (ГУ НП)

Более килограмма сухих измельченных растений конопли, 5 кустов, самодельное устройство для употребления наркотика находились в помещении 48-летнего жителя города Купянска.



// hk.npu.gov.ua

Обыск проводился 23 ноября сотрудниками сектора уголовного розыска Купянского отдела полиции под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Мужчина пояснил, что выращивал наркозелья в своем доме для собственного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.



Досудебное расследование продолжается.