Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Полицейские изъяли наркорастения у жителя Харьковщины (ГУ НП)
24.11.2020  13:19   

ФОТО: Полицейские изъяли наркорастения у жителя Харьковщины (ГУ НП)

Более килограмма сухих измельченных растений конопли, 5 кустов, самодельное устройство для употребления наркотика находились в помещении 48-летнего жителя города Купянска.


// hk.npu.gov.ua

Обыск проводился 23 ноября сотрудниками сектора уголовного розыска Купянского отдела полиции под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Мужчина пояснил, что выращивал наркозелья в своем доме для собственного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, марихуана
 
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