ФОТО: Полицейские изъяли наркорастения у жителя Харьковщины (ГУ НП)

Более килограмма сухих измельченных растений конопли, 5 кустов, самодельное устройство для употребления наркотика находились в помещении 48-летнего жителя города Купянска.
Обыск проводился 23 ноября сотрудниками сектора уголовного розыска Купянского отдела полиции под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Мужчина пояснил, что выращивал наркозелья в своем доме для собственного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.
Досудебное расследование продолжается.
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Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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