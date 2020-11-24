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24.11.2020  12:01   

ВИДЕО: На Короленко подгорела "Калина" - Telegram

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях


Telegram

24 ноября в 10:45 произошло возгорание автомобиля Lada Kalina по улице Короленко. По словам пользователей соцсетей, вначале очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать очаг возгорания, но вскоре вызвали пожарных.

Спасатели приехали в течение 5 минут. Пожар был потушен, причины возгорания выясняются. Хозяин транспортного средства так и не появился на месте происшествия.

Тэги:  пожар, харьков, горит авто, мчс
 
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