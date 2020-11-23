Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом сгорела маслобойня (ГСЧС)
23.11.2020  11:49   

Под Харьковом сгорела маслобойня (ГСЧС)

Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.


//kh.dsns.gov.ua

21 ноября в 21:47 спасателям сообщили о пожаре на улице Привокзальной в поселке Золочев. Горело частное предприятие по переработке семян подсолнечника.

На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м. Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства.

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие 2 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава.

Пожар был локализован в 23:10, ликвидирован в 00:30.

Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Напротив танкового института загорелся автомобиль (Telegram) 21.11 Криминал и происшествия ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили дом в Золотом переулке (ГСЧС) 20.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: в Золотом переулке пылает дом (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 