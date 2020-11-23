23.11.2020 11:49

Под Харьковом сгорела маслобойня (ГСЧС)

Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.



//kh.dsns.gov.ua

21 ноября в 21:47 спасателям сообщили о пожаре на улице Привокзальной в поселке Золочев. Горело частное предприятие по переработке семян подсолнечника.



На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м. Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства.

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие 2 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава.



Пожар был локализован в 23:10, ликвидирован в 00:30.

Пострадавших нет.