Под Харьковом сгорела маслобойня (ГСЧС)

Причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.
21 ноября в 21:47 спасателям сообщили о пожаре на улице Привокзальной в поселке Золочев. Горело частное предприятие по переработке семян подсолнечника.
На момент прибытия первых спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м. Горел склад хранения подсолнечника, масла и отходов производства.
Оценив обстановку, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении огня принимало участие 2 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 12 человек личного состава.
Пожар был локализован в 23:10, ликвидирован в 00:30.
Пострадавших нет.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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