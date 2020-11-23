Мужчина с пистолетом ограбил магазин на Салтовке (МВД)

Угрожая оружием, 25-летний злоумышленник унес более 2 тысяч гривен из кассы продуктового магазина в Московском районе.
20 ноября в 15:55 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера охранной фирмы. Гражданин заявил, что неизвестный зашел в помещение продуктового магазина по улице Владислава Зубенко и под угрозой пневматического пистолета завладел деньгами из кассы в сумме 2300 гривен и блоком сигарет.
Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что мужчина скрылся с места на автомобиле ВАЗ черного цвета. Весь личный состав получил ориентировку на поиск автомобиля и водителя.
22 ноября на Юбилейном проспекте патрульные заметили похожее по описанию авто, которое остановилось возле одного из жилых домов. В автомобиле находился водитель, который также соответствовал описанию.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.
При осмотре автомобиля следователи обнаружили и изъяли одежду, в которой, вероятно, было совершено разбойное нападение.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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