22.11.2020 14:57

ДТП: на трассе разбились легковушки (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на трассе под Харьковом - ДТП.

По предварительной информации в жесткая авария произошла на съезде с Ростовской трассы в сторону Кочетка.

Есть пострадавшие.