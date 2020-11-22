ДТП: на трассе разбились легковушки (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на трассе под Харьковом - ДТП.
По предварительной информации в жесткая авария произошла на съезде с Ростовской трассы в сторону Кочетка.
Есть пострадавшие.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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