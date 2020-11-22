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22.11.2020  14:57   

ДТП: на трассе разбились легковушки (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на трассе под Харьковом - ДТП.

По предварительной информации в жесткая авария произошла на съезде с Ростовской трассы в сторону Кочетка.

Есть пострадавшие.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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