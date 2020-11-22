Ночью парень выпал из окна на Воробьевых горах (Telegram)

О происшествии сообщают очевидцы.
Ка информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Воробьёвых горах - ЧП.
Здесь ночью темнокожий парень выпал из окна.
По информации пользователей он жив, но, предположительно, сломал себе ногу.
Скорая госпитализировала пострадавшего.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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