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22.11.2020  09:26   

Ночью парень выпал из окна на Воробьевых горах (Telegram)

О происшествии сообщают очевидцы.


//t.me

Ка информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Воробьёвых горах - ЧП.

Здесь ночью темнокожий парень выпал из окна.

По информации пользователей он жив, но, предположительно, сломал себе ногу.

Скорая госпитализировала пострадавшего.

Тэги:  выпал из окна, харьков, сломал ногу
 
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