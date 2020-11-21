Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили дом в Золотом переулке (ГСЧС)
21.11.2020  14:20   

ФОТО: Спасатели рассказали, как тушили дом в Золотом переулке (ГСЧС)

Возможная причина пожара – неисправная печь.


//kh.dsns.gov.ua

20 ноября в 17:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в пер. Золотом, 8.

К месту происшествия было направлено 7 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение учебной части Национального университета гражданской защиты Украины.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции крыши, чердака и частично перекрытия жилого дома на четырех владельцев. Общая площадь пожара составила около 150 кв.м.

Пожар локализован в 18:44 и окончательно ликвидировали в 20:24.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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