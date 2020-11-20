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20.11.2020  17:57   

ДТП: в центре города - столкновение и пробка (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре Харькова - ДТП.

На перекрёстке проспекта Правды и Ромена Роллана столкнулись легковушки.

Авария вызвала пробку. 

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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