ДТП: в центре города - столкновение и пробка (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре Харькова - ДТП.
На перекрёстке проспекта Правды и Ромена Роллана столкнулись легковушки.
Авария вызвала пробку.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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