ФОТО: В гараже на Салтовке изъяли оружие и патроны (ГУНП)

Харьковчанин устроил хранилище на территории собственного гаража.
В начале мая текущего года в Московский отдела полиции поступило заявление о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие.
Следственным отделением информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 48-летний житель Харькова.
17 ноября следователь Московского отдела полиции вместе с оперуполномоченными управления уголовного розыска провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой «А-670М33-1-15», три винтовки «Мосина» , винтовку «Токарева», 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мины калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию.
Изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мины и граната РПГ-40 относятся к категории «крайне опасны», поэтому они были направлены на специальный полигон для подрыва с целью обезвреживания.
Другие изъяты вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.
Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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