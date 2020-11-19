19.11.2020 17:49

Вымогал деньги, угрожая убийством: мужчине сообщено о подозрении (ХОП)

Полгода преследовал женщину, отобрав документы.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний житель Дергачевского района потребовал в женщины передать ему 26 800 долларов США, Которые она Якобы задолжала.

Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину до своего гаража. Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество.

18 ноября 2020 года в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СВ Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.