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19.11.2020  17:49   

Вымогал деньги, угрожая убийством: мужчине сообщено о подозрении (ХОП)

Полгода преследовал женщину, отобрав документы.


//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний житель Дергачевского района потребовал в женщины передать ему 26 800 долларов США, Которые она Якобы задолжала.
 
Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину до своего гаража.  Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество.
 
18 ноября 2020 года в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств мужчина задержан в порядке ст.  208 УПК Украины.
 
Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование осуществляет СВ Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до семи лет.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  вымогательство, угрожал убийством, харьков
 
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