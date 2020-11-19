Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Холодной Горе из-за газового баллончика эвакуировали детей из школы (РЕДПОСТ)
19.11.2020  12:55   

ВИДЕО: На Холодной Горе из-за газового баллончика эвакуировали детей из школы (РЕДПОСТ)

Инцидент произошел в школе №162 на Холодной Горе.


//Facebook

По информации очевидцев, утром 19 ноября в школе №162 на улице Пермской, 13, из-за резкого запаха вывели учащихся из здания школы. Первоначально предполагали утечку газа.

На вызов приезжали все спецслужбы: ГСЧС, полиция, служба газа.

Утечка газа не была найдена, дети находились не улице недолгое время.

Как сообщили РЕДПОСТу в Департаменте образования, в школе распылили перцовый баллончик. Баллончик распылили в мужском туалете на 1-м этаже школы. Вероятно, это сделал кто-то из детей.

После проветривания помещений всех вернули на занятия.

Сейчас в школе ищут того, кто распылил баллончик.

Тэги:  баллончик, газ, харьков
 
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