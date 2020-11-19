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19.11.2020  12:17   

ФОТО: В сервисном центре МВД ищут взрывчатку (ГУНП)

Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Харькове.


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Информация о закладке взрывчатки в двух административных зданиях по улице Шевченко поступило в дежурную часть полиции около 9:15.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.

Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан.

Очевидцы сообщают, что одно из «заминированных» зданий – Региональный сервисный центр МВД на улице Шевченко, 26.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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