19.11.2020 12:17

ФОТО: В сервисном центре МВД ищут взрывчатку (ГУНП)

Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Харькове.



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Информация о закладке взрывчатки в двух административных зданиях по улице Шевченко поступило в дежурную часть полиции около 9:15.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и взрывотехники.



Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан.



Очевидцы сообщают, что одно из «заминированных» зданий – Региональный сервисный центр МВД на улице Шевченко, 26.