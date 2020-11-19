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19.11.2020  09:20   

ФОТО: К ловле браконьеров присоединились участковые полейские (ГУНП)

У 59-летнего местного жителя полицейские изъяли улов рыбы на сумму более 10 000 гривень.


// hk.npu.gov.ua

Участковые офицеры полиции в ходе отработки территории разоблачили мужчину, который занимался незаконным промыслом на водоеме в Краснокутском районе.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 59-летний местный житель.

У мужчины изъято лодку и сетки, а также более 200 штук рыбы разных видов - плотва, лещ, карась, окунь, карп, судак.

На место происшествия были вызваны представители Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  рыба, полиция, нарушитель, браконьер, харьков
 
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