19.11.2020 09:20

ФОТО: К ловле браконьеров присоединились участковые полейские (ГУНП)

У 59-летнего местного жителя полицейские изъяли улов рыбы на сумму более 10 000 гривень.



// hk.npu.gov.ua

Участковые офицеры полиции в ходе отработки территории разоблачили мужчину, который занимался незаконным промыслом на водоеме в Краснокутском районе.



Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 59-летний местный житель.

У мужчины изъято лодку и сетки, а также более 200 штук рыбы разных видов - плотва, лещ, карась, окунь, карп, судак.



На место происшествия были вызваны представители Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.