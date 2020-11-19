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19.11.2020  08:59   

Растрата почти 300 тысяч гривен: бывшему руководителю одного из вузов сообщено о подозрении (Прокуратура)

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении бывшему и.о. ректора одного из вузов по факту растраты чужого имущества, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).


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В ходе досудебного расследования установлено, что бывший руководитель одного из вузов утвердил Положение о функционировании Центра заочной, дистанционной и последипломного образования и деканат по работе с иностранными студентами в период времени с декабря 2014-го по июль 2018 года. В составе подразделений университета отсутствует заочный факультет, а деканат по работе с иностранными студентами является совещательным органом в структуре факультета и не может возглавляться деканом. Установлено, что указанные подразделения фактически не существовали и свои функции не выполняли.

Руководитель назначил на должности и. о. декана заочного факультета и декана по работе с иностранными студентами двух других лиц. Указанный человек согласовал выплаты в виде надбавок к заработной плате за дополнительную нагрузку в виде руководства Центром и деканатом двум указанным лицам. На основании этого на их счета безосновательно перечислены бюджетные средства на общую сумму около 300 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляет СВ Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение, растрата
 
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