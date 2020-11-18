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18.11.2020  19:31   

Убийство профессора университета искусств: полиция ищет свидетелей (МВД)

Полиция Харькова устанавливает свидетелей тяжкого преступления, которое произошло на Салтовке


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14 ноября примерно в 17:00 на пустыре за домом №12 по улице Леся Сердюка неустановленное лицо нанесло телесные повреждения 71-летнему заведующему кафедрой одного из харьковских вузов.

Пострадавший был доставлен в больницу, где 16 ноября скончался.

В настоящее время Московским отделом полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией относительно обстоятельств совершения данного преступления просят обратиться в Московский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Ахиезера, 30 или звонить по номерам: 0509340919 Ольга Винокурова, 0631342992 Алексей Иващенко, 0632302807 Владислав Шередега, (057) 738-30-24 - дежурная часть, 102 или отправить письмо на электронную почту [email protected]
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, розыск
 
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