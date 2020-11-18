18.11.2020 12:39
Ножом - в живот: застолье закончилось дракой (ГУНП)
Пострадавший понял, что ранен только дома.
//hk.npu.gov.ua
Кк сообщает ГУ Нацполиции, 15 ноября 2020 года около 12:00 в дежурную часть Московского райотдела от врача скорой помощи поступила информация о госпитализации в больницу 22-летнего харьковчанина с проникающим ранением живота.
Как сообщил потерпевший, накануне он с 25-летним приятелем были в гостях у девушки и распивали алкогольные напитки.
Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой потерпевший получил удар в живот.
Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обратил на это внимания.
Уже дома состояние его здоровья ухудшилось.
За совершение указанного преступления сотрудники Московского отдела полиции задержали 25-летнего ранее не судимого злоумышленника.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.