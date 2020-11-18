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18.11.2020  12:39   

Ножом - в живот: застолье закончилось дракой (ГУНП)

Пострадавший понял, что ранен только дома.


//hk.npu.gov.ua
Кк сообщает ГУ Нацполиции, 15 ноября 2020 года около 12:00 в дежурную часть Московского райотдела от врача скорой помощи поступила информация о госпитализации в больницу 22-летнего харьковчанина с проникающим ранением живота.
 
Как сообщил потерпевший, накануне он с 25-летним приятелем были в гостях у девушки и распивали алкогольные напитки.
 
Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой потерпевший получил удар в живот.
 
Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обратил на это внимания.
 
Уже дома состояние его здоровья ухудшилось.
 
За совершение указанного преступления сотрудники Московского отдела полиции задержали 25-летнего ранее не судимого злоумышленника.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, ударил ножом, харьков
 
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