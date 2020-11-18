18.11.2020 12:39

Ножом - в живот: застолье закончилось дракой (ГУНП)

Пострадавший понял, что ранен только дома.



//hk.npu.gov.ua

Кк сообщает ГУ Нацполиции, 15 ноября 2020 года около 12:00 в дежурную часть Московского райотдела от врача скорой помощи поступила информация о госпитализации в больницу 22-летнего харьковчанина с проникающим ранением живота.

Как сообщил потерпевший, накануне он с 25-летним приятелем были в гостях у девушки и распивали алкогольные напитки.

Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой потерпевший получил удар в живот.

Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обратил на это внимания.

Уже дома состояние его здоровья ухудшилось.

За совершение указанного преступления сотрудники Московского отдела полиции задержали 25-летнего ранее не судимого злоумышленника.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.